Donos do Chelsea querem comprar Portimonense

Emblema londrino tem um plano para criar uma rede de clubes, à semelhança do que fez o Manchester City, e o Portimonense é um dos alvos identificados pelos "blues", que, segundo a Imprensa inglesa, terão consultado o agente Jorge Mendes.

Todd Boehly, Behdad Eghbali e Jose Feliciano são os novos proprietários do Chelsea, após a saída do magnata russo Roman Abramovich, e pretendem estender a abrangência do clube da capital inglesa, investindo, para isso, noutros mercados, entre os quais o português.

De acordo o jornal Evening Standard, os responsáveis máximos pelo clube de Stamford Bridge já definiram o Portimonense com alvo, sendo que, no início de setembro, Todd Boehly admitiu que Portugal era um bom país para adquirir uma equipa-satélite.

Ainda segundo a mesma publicação, Jorge Mendes terá sido consultado pelos donos do Chelsea sobre este interesse em comprar parte da SAD da equipa de Portimão que está, atualmente, no quinto lugar do campeonato português.

Além do investimento no nosso país, o Chelsea quer comprar um clube na Bélgica, depois de ver recusadas ofertas pelos franceses do Sochaux e dos brasileiros do Santos.