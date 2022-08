Donos do Manchester United consideram vender parte do clube

Família Glazer estará a ponderar vender uma parte minoritária do clube inglês com objetivo de ter um novo investidor.

A situação no Manchester United não é a melhor e a família Glazer, detentora do clube, estará a considerar vender uma parte minoritária dos "red devils", na sequência de uma onda de pressão em torno do emblema inglês.

Segundo a Bloomberg, os Glazer já tiveram uma reunião para começar a discutir a possibilidade da entrada de um novo investidor, mas ainda não estão preparados para ceder a maioria do clube, que está avaliado em cerca de 5,92 mil milhões de euros.

A ideia de vender uma parte minoritária do Manchester United ainda está numa fase muito preliminar, segundo a publicação, mas a situação atual do clube não ajuda na decisão, visto que os adeptos continuam a pressionar a família Glazer a sair. Os "red devils" perderam os dois primeiros jogos da Premier League, contrataram poucos reforços para a nova época e a saída de Cristiano Ronaldo ainda é o tema em discussão.