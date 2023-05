Dortmund a um jogo de ser campeão depois de triunfo em Augsburgo

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

O Borussia Dortmund ganhou, este domingo, por 3-0 em Augsburgo e ficou a um jogo apenas de reconquistar o título de campeão alemão, tirando o máximo partido da derrota do Bayern Munique, no sábado.

Após a penúltima jornada da Bundesliga, o Borussia Dortmund passa para a frente do campeonato, por dois pontos (70 contra 68), e precisa apenas de se impor no sábado no seu Westfalenstadion ao Mainz, para recuperar o título que lhe foge desde 2012.

Em casa, o Dortmund tem sido implacável esta época, com uma derrota e um empate (com o Bayern), somando por vitórias os outros 14 jogos disputados.

Há 11 anos, no último título nacional do clube, mais de 400 mil pessoas celebraram o feito, nas ruas de Dortmund e na Borsigsplatz, local habitual para os festejos. Após 10 campeonatos ganhados pelo Bayern, é previsível que o quadro se repita.

O costa-marfinense Sébastien Haller, muitos meses ausente para tratar um cancro nos testículos, foi hoje determinante para a vitória, em jogo de risco elevado.

O jogo acabou por se simplificar aos 38 minutos, com o lógico cartão vermelho a Felix Uduokhai, por falta grosseira, mas o Dortmund tardou a chegar ao golo.

Só aos 58 minutos Haller, contratado para substituir Haaland, que rumou a Manchester City no verão, abriu o marcador, quando já se somavam inúmeros falhanços, incluindo remates ao poste de Niklas Süle (39 minutos) e Emre Can (54).

Haller aproveitou bem um erro do defesa Maximilien Bauer e rematou a contar, elevando depois para 2-0 aos 84 minutos.

Já com os seus adeptos descansados, o Dortmund ainda chegou ao 3-0, com Julian Brandt a fechar as contas do dia no minuto 90+3.

O português Renato Veiga foi titular pelo Augsburgo, enquanto Raphaël Guerreiro jogou os primeiros 80 minutos na equipa visitante.

O desaire caseiro do Bayern no sábado - vitória do Leipzig na Allianz Arena - abriu as portas a esta inesperada reviravolta no campeonato, que já parecia mais uma vez perdido para os pupilos de Edin Terzic.

Também hoje, o Estugarda goleou por 4-1 na deslocação a Mainz, conseguindo assim sair da zona de despromoção.

O histórico Estugarda é agora 15.º, com 32 pontos, um lugar acima dos lugares de play-off e descida, ocupados por Bochum (32) e Schalke 04 (31) e Hertha Berlim (25, única equipa já virtualmente despromovida).