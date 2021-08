Dortmund, Ajax e Besiktas no grupo do Sporting

JN Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting vai defrontar os alemães do Borussia Dortmund, os holandeses do Ajax e os turcos do Besiktas no Grupo C da Liga dos campeões.

A formação alemã (um título da Champions), que conta no plantel com o internacional português Raphael Guerreiro e com o norueguês Erling Haaland, eleito o melhor avançado da UEFA, terminou a última edição da Bundesliga na terceira posição.

Já os holandeses, que totalizam quatro troféus na competição, sagraram-se campeões do país em 2020/21, tal como o Besiktas na Liga turca da temporada passada.

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).