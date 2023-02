Dortmund de Guerreiro trava Chelsea de João Félix

O Borussia Dortmund está em vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após vencer, na Alemanha, o Chelsea, por 1-0, no duelo da primeira mão.

Com Raphael Guerreiro no onze inicial, a equipa germânica levou a melhor sobre o Chelsea, que teve João Félix e Enzo Fernández a titulares, graças a um golo em contra-ataque, marcado por Adeyemi, aos 63 minutos.

A sorte não esteve do lado do avançado internacional português que, aos 40 minutos, acertou na trave da baliza do Borussia e, depois, foi ele que falhou ao segundo poste, após um pontapé de canto do Chelsea, que permitiu a Guerreiro lançar a corrida de Adeyemi que, depois de ultrapassar Enzo, atirou para o único golo da noite.