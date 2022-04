Dortmund, de Raphael Guerreiro, vence na casa do Estugarda, de Tiago Tomás

JN/Agências Hoje às 21:53 Facebook

O Borussia Dortmund venceu por 2-0 em casa do Estugarda, no arranque da 29.ª jornada da Liga alemã, voltando aos triunfos e aproximando-se do líder, Bayern Munique.

Dois golos de Julian Brandt, aos 12 e aos 71 minutos, decidiram o encontro para a equipa treinada por Marco Rose, que não vencia há dois jogos e agora soma 60 pontos, menos seis do que o líder e campeão em título, Bayern, que tem menos um jogo.

Uma jogada do norueguês Haaland foi "golo e meio" para o médio ofensivo, que só teve de encostar, num tento validado pelo videoárbitro após ser inicialmente anulado. No 2-0, foi Reus a fazer o passe para um remate certeiro de fora da área.

O Estugarda, 15.º classificado, com 27 pontos, vinha de quatro jogos seguidos sem perder e, diante do Dortmund, protagonizou um festival de falhanços, com Tiago Tomás, titular (saiu aos 89), e os restantes avançados a não conseguirem marcar, apesar das várias oportunidades.

Também o Dortmund protagonizou vários lances de perigo, de entre os quais um remate por cima de Raphaël Guerreiro, aos 65 minutos.

Amanhã, o líder, Bayern Munique, recebe o 13.º classificado da Bundesliga, o Augsburgo.