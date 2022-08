Dortmund descarta Ronaldo e Nottingham Forest segue imparável

O Borussia Dortmund descartou a hipótese de contratar Cristiano Ronaldo, após várias notícias que anunciavam o emblema alemão como um dos possíveis destinos de CR7. O Nottingham Forest continua o forte investimento no mercado de verão e contratou Gibbs-White, por um valor milionário.

Borussia Dortmund: O emblema germânico desmentiu publicamente a existência de qualquer contacto ou negociação com Cristiano Ronaldo, respondendo às notícias que davam conta do interesse do clube alemão em CR7, como forma de colmatar a indisponibilidade de Sébastien Haller.

Em conferência de imprensa, Hans-Joachim Watzke, diretor-geral do clube alemão, garantiu que não houve qualquer contacto da parte do Borussia Dortmund com o jogador do Manchester United para negociar uma possível transferência.

"Adoro o jogador e a ideia de o ver jogar no Signal Iduna Park até é encantadora, mas não houve qualquer contacto entre as partes. Portanto, daqui para a frente, podem deixar de falar nesse assunto", explicou o dirigente alemão.

Manchester United: Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, confirmou em conferência de imprensa que Casemiro vai sair dos merengues. "Ele quer sair, quer um novo desafio. Não o tentei convencer a ficar, respeitei a sua decisão. Só ontem me apercebi que isto era real", disse o técnico, confirmando que o médio brasileiro não joga amanhã, com o Celta de Vigo.

Quanto a um possível substituto de Casemiro, Ancelotti defende que está satisfeito com os jogadores que tem. "Contratámos o Tchouameni, que é dos melhores do mercado. Temos ainda o Toni Kroos e o Camavinga para essa posição, por isso chegam-nos seis médios no plantel", concluiu.

Nottingham Forest: Continua o defeso de sonho do emblema britânico que, desta vez, gastou 35 milhões de euros na transferência de Morgan Gibbs-White ao Wolves, num negócio que pode ascender aos 45 milhões de euros.

PUB

O médio ofensivo, de 22 anos, assinou contrato até 2027 e vai ficar com a "pesada herança" de assumir a camisola número 10 daquela equipa na Premier League.

Morgan Gibbs-White foi formado no Wolverhamton, clube onde se estreou como sénior. Pelo meio passou ainda no Swansea e no Sheffield United, em 2021/22, onde realizou a melhor temporada da carreira com 37 jogos, 12 golos e dez assistências.

Portimonense: O emblema algarvio contratou um guarda-redes ao Palmeiras, de Abel Ferreira, por empréstimo de uma temporada. Trata-se de Mateus Mendes, de 20 anos, que tem a hipótese de ficar cedido por mais uma temporada, caso agrade aos responsáveis do Portimonense.

"É um sonho que eu estou a viver. Estou muito feliz e motivado para ajudar a equipa a fazer uma boa época. Encontrei grandes jogadores, uma equipa técnica muito competente e têm-me dado muito apoio", disse Mateus na apresentação.

O brasileiro tem atuado pela equipa sub-20 do Verdão e, nos primeiros tempos, deverá evoluir nos sub-23 do emblema de Portimão.

La Liga: Reinier, que foi recentemente associado ao Benfica, assinou pelo Girona, por empréstimo do Real Madrid. O atacante brasileiro, de 20 anos, chega à principal liga de Espanha depois de duas temporadas a vestir as cores do Borussia Dortmund, igualmente cedido pelo Real, sem ter conquistado a consistência exibicional que era esperada.

Contratado em janeiro de 2020, por uma verba a rondar os 30 milhões de euros, Reinier ainda não se estreou pelos merengues, tendo falhado em demonstrar o brilho expectado no período de empréstimo.