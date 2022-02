Dortmund goleia e não deixa Bayern fugir

JN Hoje às 19:00 Facebook

Os dois primeiros classificados da Bundesliga somaram mais três pontos com vitórias folgadas e mantêm em aberto a luta pelo título.

Com a derrota do Bayer Leverkusen, na véspera, a luta pelo título alemão é, agora, coisa para resolver entre Bayern Munique e Borussia Dortmund, que voltaram a mostrar por que ocupam os dois primeiros lugares da Bundesliga, com vantagem para os bávaros.

Este domingo, o Bayern foi para o intervalo a perder com o Greuther Furth, mas foi imparável na segunda parte e acabou a festejar por 4-1, com dois golos de Lewandowski.

Por horas, os bávaros chegaram a ter nove pontos de vantagem para o perseguidor, mas o Borussia Dortmund respondeu em grande à pressão. Com Raphael Guerreiro no onze, a equipa de Marco Rose arrasou o Monchengladbach num dos grandes clássicos do futebol alemão, consumando a goleada em cima do apito final (6-0).

Assim, Bayern e Borussia continuam separados por seis pontos, enquanto o Leverkusen, terceiro, já está a 14 pontos do primeiro lugar.