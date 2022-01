Dortmund goleia e pressiona Bayern de Munique

JN/Agências Ontem às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Os 'bis' de Haaland e Meunier, a somar ao golo de Dahoud, foram suficientes para o Dortmund golear o Friburgo (5-1). Com este desfecho a equipa do avançado norueguês fica a três pontos do líder, Bayern de Munique, com um jogo a mais.

O Dortmund mostrou cedo ao que vinha e foi sempre mais intenso, dominador e pressionante. Prova disso é que, antes do intervalo, já estava a ganhar por três golos de diferença, sendo que detinha 70% da posse de bola e já contava 11 remates na direção da baliza do Friburgo.

O segundo tempo foi uma mera confirmação da excelente primeira parte protagonizada pelos pupilos de Marco Rose. Os visitantes até celebraram, por Demirovic, mas a resposta amarela não tardou e o resultado final ficou em 5-1.

Este resultado é importante para as aspirações do Dortmund em conquistar o título germânico, uma vez que ficam a três pontos do rival, Bayern de Munique, embora com mais um jogo, pois o terceiro classificado, Hoffenheim, está nove pontos atrás e terá uma luta titânica para se intrometer nas contas do título.