Dortmund regressa aos treinos, mas com muitas limitações

Os jogadores do Borussia Dortmund, da Bundesliga, regressaram aos treinos esta segunda-feira. O internacional português Raphaël Guerreiro foi um dos que voltou a pisar a relva do centro de treinos do clube, em Brackel, Alemanha.

Foi a 16 de março, que a Bundesliga seu por suspensa a competição devido à pandemia de Covid-19. Desde então, os jogadores estiveram longe "da bola", pelo menos no sítio do costume. Hoje, e à semelhança do que já tinham feito as equipas do Augsburgo, Leipzig e o Wolfsburgo, o Borussia Dortmund também retomou os treinos, ainda que em condições especiais.

De acordo com o jornal Ruhr-Nachrichten, o treino acabou por ser diferente do habitual, com os jogadores a apresentaram-se no relvado em grupos de dois para fazerem exercícios, mas desencontrados no tempo, tendo utilizado vários balneários do centro de treinos, incluindo os de sub-23 e das camadas jovens.

Marco Reus, capitão da equipa, terá sido o único a não participar nestes treinos, uma vez que ainda está a recuperar da lesão contraída no início de fevereiro, no embate frente ao Werder Bremen, para a Taça da Alemanha.