Dortmund sofre goleada e Werder Bremen salva-se da descida

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Borussia Dortmund teve, este sábado, uma despedida amarga na Liga alemã, ao ser goleado em casa pelo Hoffenhein (4-0), com um póquer de Kramaric, numa 34.ª e última jornada que salvou o Werder Bremen de uma descida automática.

Com o título alemão entregue há umas semanas ao Bayern Munique, pela oitava vez consecutiva, a 34.ª jornada servia para definir ajustes nos lugares europeus e qual a equipa que se juntava ao já despromovido Paderborn (18.º).

Mas antes destas contas, destaque para o descalabro do Borussia Dortmund, quando se fala na continuidade por mais uma época do treinador Lucien Favre, a equipa teve um dos piores desempenhos da época, apesar de ter o segundo lugar já definido.

Com Raphael Guerreiro até ao intervalo, a equipa foi "atropelada" com quatro golos do internacional croata Kramaric (8, 30, 48 e 50 minutos), que atingiu os 12 golos na Liga alemã, enquanto Haaland, no Borussia, ficou, desta vez, em branco. O triunfo deixou o Hoffenheim no sexto lugar, que significa o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, juntamente com Bayer Leverkusen (5.º), enquanto o Wolfsburgo (7.º) disputará a fase preliminar.

O Wolfsburgo perdeu na receção ao campeão Bayern Munique, por 4-0, com Robert Lewandowski a chegar aos 34 golos, ao fazer o terceiro, de penálti, e a reforçar a liderança da Bota de Ouro, com mais sete golos do que Immobile (Lazio), quando a Liga italiana ainda decorre por mais 11 jornadas.

Nesta última jornada, Leipzig e Borussia Monchengladbach venceram e confirmaram a qualificação direta para a Liga dos Campeões, com triunfos diante do Augsburgo (2-1) e Hertha Berlim (2-0), mantendo o terceiro e quarto lugares, respetivamente.

No conjunto de Leipzig, Timo Werner despediu-se da equipa - já foi anunciado como jogador do Chelsea para a próxima época -, com um bis que igualou o recorde do jogador com mais golos fora na Bundesliga, os mesmos 17 marcados por Jupp Heynckes ao serviço do Borussia Monchengladbach, em 1973/74.

No fundo da tabela, o dia foi de redenção para o Werder Bremen, com o emblema histórico - que só uma vez esteve na segunda divisão (1980/81) -, a subir ao 16.º lugar e a evitar a descida automática.

A equipa goleou o Colónia por 6-1 e ultrapassou o Fortuna Dusseldorf (17.º), que perdeu na visita ao Union Berlin (3-0) e se juntou ao Paderborn na descida à Bundesliga 2. O Werder Bremen ganha algum fôlego para discutir com o terceiro classificado da segunda divisão o 'play-off' para o campeonato principal, adversário que sairá do trio Estugarda, Heidenheim e Hamburgo, que disputam no domingo a última jornada da Bundesliga2.

No adeus da Liga alemã, marcada pela pandemia da covid-19 que parou os campeonatos em março, nota também para o Eintracht Frankfurt, que confirmou a tendência positiva dos últimos jogos e concluiu a época no nono posto. O internacional português André Silva marcou o segundo golo no triunfo por 3-2 diante do Paderborn, com o ex-leão Bas Dost a fazer o terceiro, numa partida em que também Gonçalo Paciência, que esteve lesionado, entrou, para o lugar do avançado holandês, aos 78 minutos.