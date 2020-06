Dortmund vence em Leipzig e garante o segundo lugar na liga alemã

JN / Agências Ontem às 22:56 Facebook

A vitória do Borussia Dortmund, este sábado, frente ao Leipzig, permite à equipa de Raphael Guerreiro terminar em segundo lugar no campeonato, atrás do Bayern de Munique, pela quinta vez nos últimos oito anos, já que o Leipzig, a única equipa que poderia alcançá-los, precisava de pelo menos um ponto para ter a chance de terminar em segundo.

Foi com o português Raphael Guerreiro a titular, e com o avançado norueguês, Halland, inspirado - apontou um bis - que o Borussia Dortmund chegou ao triunfo e à conquista dos três pontos.



A derradeira jornada da Bundesliga vai decidir o último lugar do pódio, com Borussia Monchengladbach, com 62 pontos, e Bayer Leverkusen, com 60, a poderem ainda alcançar o Leipzig.

Na casa do último classificado e despromovido Paderborn, o Borussia Monchengladbach aproveitou para demonstrar supremacia (1-3), com destaque para um bis de Stindl, enquanto o Bayer Leverkusen foi surpreendido no terreno do Hertha Berlim (2-0).

Mesmo já com o título garantido, o Bayern Munique continua a vencer na prova e bateu o Friburgo, por 3-1, com Lewandowski a assinar dois golos, aos 24 e 37 minutos.

O avançado polaco passou a somar 33 tentos e tornou-se no jogador estrangeiro a marcar mais golos numa única temporada na história da Bundesliga, suplantando a marca do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, de 31, alcançada em 2016/17, com o Borussia Dortmund.

Na luta pela permanência, Fortuna Dusseldorf, 16.º classificado com 30 pontos, e o Werder Bremen, 17.º com 28, vão decidir quem acompanha o Paderborn até ao segundo escalão e quem vai disputar o "playoff" com o terceiro classificado da Bundesliga 2.

Nesta jornada, o Fortuna empatou em casa (1-1) com o Augsburgo, que assegurou a permanência, enquanto o Bremen foi derrotado no terreno do Mainz (3-1).

Destaque ainda para André Silva, que foi titular no empate do Eintracht Frankfurt no campo do Colónia (1-1). O holandês Bas Dost, antigo avançado do Sporting, fez o tento dos forasteiros.