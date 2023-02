Dortmund vence Hoffenheim para assumir liderança isolada da Liga alemã

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

O Borussia Dortmund venceu, este sábado, o Hoffenheim pela margem mínima (1-0), num encontro da 22.ª jornada da Liga alemã, um desfecho que permitiu à equipa do português Raphael Guerreiro assumir, provisoriamente, a liderança isolada.

Com o internacional luso entre os titulares, o Dortmund teve em Julian Brandt o autor do único golo do desafio, apontado já perto do tempo de descanso, aos 43 minutos, após assistência de Marco Reus.

Com este triunfo, o nono seguido para todas as competições, o Dortmund ascende à liderança, com 46 pontos, contra os 43 do campeão Bayern Munique (segundo colocado) e Union Berlim (terceiro), ambos com a partida desta ronda por disputar.

O Hoffenheim é 16.º e penúltimo colocado, com 19 pontos, os mesmos de Estugarda (15.º) e Bochum (17.º).

O Leipzig cimentou o quarto posto (42 pontos), o último que dá acesso à Liga dos Campeões, depois de bater em casa o Eintracht Frankfurt (2-1), que é sexto, com 38.

Na Red Bull Arena, Timo Werner (seis minutos) e o sueco Emil Forsberg (40) construíram o resultado para os locais, com o suíço Djibril Sow (61) a encurtar distâncias no segundo tempo, no qual André Silva foi opção nos anfitriões.

Na fuga aos lugares perigosos, o Hertha de Berlim recebeu e venceu por 2-0 o Augsburgo (13.º), que teve entre os titulares o luso Renato Veiga, e subiu ao 14.º lugar, com 20 pontos.

O aflito Bochum somou o terceiro desaire seguido, em Bremen (3-0), enquanto o Wolfsburgo (sétimo posicionado) regressou aos triunfos (2-0) no campo do Colónia (12.º).