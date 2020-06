Dortmund vence pela margem mínima e adia festa do título ao Bayern

JN Hoje às 21:44 Facebook

Num jogo de poucas oportunidades, o Borussia Dortmund foi mais assertivo e venceu o Hertha Berlin, este sábado, por 1-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga. Enre Can marcou o único golo do encontro.

O Borussia Dortmund, equipa onde alinha o português Raphael Guerreiro, entrou em campo a saber que, caso não vencesse, o Bayern Munique poderia sagrar-se campeão já na próxima jornada. No entanto, mesmo com essa pressão adicional, os "amarelos" geriram o jogo tranquilamente e, com um golo de Emre Can reforçaram o segundo lugar, agora com 63 pontos.

Já o Hertha Berlim, que sofreu a primeira derrota das últimas sete jornadas, permanece com 38 pontos e corre o risco de perder o nono lugar do campeonato alemão para o Schalke 04, que, ao início da tarde de domingo, se desloca ao terreno do Union Berlim.