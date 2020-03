Douglas: "A minha vontade é continuar"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:23 Facebook

Douglas está em final de contrato com o Vitória de Guimarães, mas garante não estar preocupado em relação ao futuro.

"No momento certo a questão do contrato será resolvida. Estou muito tranquilo porque ao longo dos anos o Vitória sempre foi muito correto comigo", disse, nesta quinta-feira, em declarações prestadas aos jornalistas por videoconferência.

O futuro nos minhotos ainda é incerto, mas o experiente guarda-redes, de 37 anos, tem certezas para a carreira. "Quero continuar a jogar. Não sinto dificuldades em nada, pelo contrário. Em algumas coisas sinto facilidade porque a experiência ajuda", explicou, não escondendo o desejo de permanecer em Guimarães. A minha vontade é continuar e espero que isso aconteça. No tempo certo, isso será resolvido", afirmou.

Em isolamento social, Douglas compreende todas as medidas que foram adotadas: "No início não tinha noção da gravidade. Sair da rotina é muito estranho, porque são muitos anos a fazer a mesma coisa. Este situação mexe com a cabeça, mas acima de tudo está a minha saúde, da minha família, do clube, do país e de todo o mundo. Temos de ser conscientes".

Apesar da ausência nos treinos diários, a forma tem sido mantida com "planos diários do clube" e com ajuda da esposa que é formada em "preparação física".

E qual seria a solução para terminar a Liga? "Os jogadores querem terminar o que começaram. Há pessoas competentes para resolver isso. Mas, acima disso, está a saúde de todos".