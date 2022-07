Douro serve como ensaio geral para a Volta a Portugal

Equipas nacionais vão testar pedalada durante quatro dias na segunda edição do GP Douro Internacional.

A trilhar o percurso de afirmação no panorama velocipédico nacional, o Grande Prémio Douro Internacional regressa à estrada esta quinta-feira (14 de julho), para uma segunda edição que dará continuidade ao sucesso inaugural de 2021. Com quatro dias de competição, que servirão de ensaio geral para a Volta a Portugal, em agosto, a prova organizada pelo grupo Global Média, que detém títulos como o Jornal de Notícias (JN), o Jogo, ou a TSF, promete um emotivo espetáculo de ciclismo, não só pelo exigente percurso desenhado, que desafiará o pelotão a constante superação, como também pela esperada envolvência do público e das deslumbrantes paisagens durienses.

Tabuaço, Armamar, Resende e Lamego serão os municípios sede desta edição da prova, que volta a ter o apoio do Turismo do Porto e Norte, e a merecer o interesse das principais equipas nacionais, que se devem apresentar com os maiores trunfos para lutarem pela sucesso nas diferentes classificações.