Dragão à beira de carimbar o 29.º título no conforto do sofá

Portistas podem entrar no clássico já com o campeonato no bolso, se o Benfica não vencer o Vitória de Guimarães. Há dois anos, Conceição festejou no hotel.

Esta terça-feira pode haver campeão nacional na Liga. E o F. C. Porto, que lidera com oito pontos de avanço sobre o Benfica, nem precisa de entrar em campo. Basta assistir tranquilamente ao embate entre as águias e o Vitória de Guimarães, na Luz, e esperar que a formação encarnada não conquiste os três pontos.

Se o Benfica empatar ou perder diante dos minhotos, o F. C. Porto celebra antecipadamente o 29. º título de campeão nacional. Um cenário que irá originar festa pela noite dentro, pelo menos por parte dos adeptos, já que a equipa tem jogo no dia seguinte com o Sporting, e que já aconteceu em cinco ocasiões.