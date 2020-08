Dragão abre a porta ao regresso de Quaresma

Arnaldo Martins e Nuno Barbosa Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Plantel já trabalha no Olival mas está longe de estar fechado, pois há muitos dossiês por resolver. SAD prepara vendas antes de garantir mais reforços.

Cinco anos depois, os astros parecem conjugar-se para um regresso há muito desejado pelos adeptos do F. C. Porto. É de Ricardo Quaresma de quem se fala aqui. Aos 36 anos, o internacional português está livre, depois de ter acabado o contrato com o Kasimpasa, da Turquia, e apresenta um perfil que agrada à estrutura portista, a começar pelo presidente Pinto da Costa, que, há algum tempo, salientou que o jogador tem uma relação especial com a massa associativa e abriu as portas ao regresso, independentemente das funções.

" Será sempre um prazer, se um dia ele regressar", disse Pinto da Costa, em junho. Quaresma mantém o desejo de prosseguir a carreira como jogador e também já admitiu, mais que uma vez, que gostava de pendurar as botas no F. C. Porto, onde já conta com duas passagens, a primeira entre 2004 e 2008 e a segunda entre 2013 e 2015. "Gostava de acabar a carreira no clube que amo", disse Quaresma, em julho, referindo-se aos dragões.