Dragão abre portas aos adeptos no fim de semana

O Estádio do Dragão, no Porto, vai ser palco, este sábado e domingo, do "Dragão de Portas Abertas", uma iniciativa que inclui uma série de atividades que envolvem a Dragon Force, o F. C. Porto Vintage e a Football Fitness.

"De portas abertas. Assim estará o Dragão no próximo fim de semana, com dois dias repletos de atividades de interesse tanto para os participantes como para quem apenas desejar assistir e aproveitar momentos diferentes na casa de todos os Dragões", avançou o clube numa nota publicada no site oficial.

Os adeptos portistas vão ter a possibilidade de tirar uma fotografia junto aos dois troféus conquistados esta época pela equipa principal - a taça de Campeão Nacional e a Taça de Portugal - que estarão em exibição.

As mascotes Draco e Viena também estarão presentes para fazer as delícias dos mais novos e dos mais velhos também.

Para sábado, está previsto um jogo de antigas glórias entre o F. C. Porto Vintage e os Veteranos do Gil Vicente, agendado para as 11 horas. De tarde o relvado será ocupado pelos mais jovens que se inscreveram participar nos "super treinos" da Dragon Force.

Ainda no sábado, às 9.30 e às 14.30 horas, realiza-se o "Roadshow", que dá a possibilidade aos mais pequenos, dos 3 aos 12 anos, de treinarem no Dragão com treinadores do F. C. Porto, bastando aparecer para participar.



No domingo, para além dos "super treinos", que já têm a lotação esgotada, haverá mais duas atividades: a batalha de guarda-redes (17.30 horas), cuja inscrição pode ser feita no campo da Constituição, e o Football Fitness (19.30 horas).

O programa do "Dragão de Portas Abertas"

Sábado

9.30 horas - Roadshow

11.00 horas - F. C. Porto Vintage-Veterano Gil Vicente

14.30 horas - Roadshow

15.00 horas - 1º turno Super Treino Little Dragons

17.00 horas - 2º turno Super Treino Little Dragons

Domingo

9.30 horas - 1º turno Super Treino Talent Development

11.45 horas - 2º turno Super Treino Talent Development

15.00 horas - 3º turno Super Treino Talent Development

17.30 horas - Super Treino GR - Batalha de Guarda-redes

19.30 horas - Football Fitness