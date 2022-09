Dragão acordou tarde e volta a marcar passo

Tiago Gouveia concretizou para os canarinhos na primeira parte e o F. C. Porto respondeu nos descontos com um penálti de Taremi, aos 90+9 minutos. Estorilista Ndiaye foi expulso

O F. C. Porto marcou passo na Liga, após empatar (1-1), frente ao Estoril, numa partida com um final quente. Nos descontos Taremi empatou de penálti, após Luís Godinho ter visionado longamente a jogada no VAR, e os canarinhos reclamaram também um castigo máximo, na reta final.

O ponto conquistado penaliza os dragões, sobretudo pelo que não fizeram até ao intervalo. Nesse período, o Estoril rematou mais vezes, explorou as fraquezas do campeão nacional, e chegou à vantagem por Tiago Gouveia. David Carmo ficou mal na fotografia visto que tudo nasceu de um passe errado e o guarda-redes Diogo Costa também abordou mal a bola. Antes, Gouveia já tinha atirado ao poste e, apesar de um forte pressing à saída da grande área do adversário, o F. C. Porto não colheu daí dividendos. Apenas acordou nos últimos minutos, mas sem efeitos práticos.