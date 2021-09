Dragão aposta quase tanto na formação como os rivais juntos

João Faria Hoje às 08:55 Facebook

A sexta jornada do campeonato teve quarteto "made in Olival" no onze portista. Restantes 17 equipas utilizaram de início, no total, cinco jogadores da casa.

Ao utilizar de início, na receção ao Moreirense (5-0), quatro futebolistas oriundos da formação, o F. C. Porto bateu claramente a concorrência que, toda junta, na sexta jornada do campeonato, se ficou por cinco "jogadores da casa" nos diferentes onzes iniciais.

Aos já rotinados Diogo Costa, João Mário e Fábio Vieira, o treinador Sérgio Conceição juntou Vitinha frente aos cónegos, com o médio a ser pela primeira vez titular. Depois, no decorrer do jogo, ainda entrou Francisco Conceição, outro jogador formado no Olival.