Dragão avança aos ombros de Eustaquio e Galeno

Os detentores da Taça não deram hipótese ao clube da Liga 2. Canadiano marcou e assistiu Marcano na primeira parte. Galeno fechou a contagem.

O F. C. Porto seguiu para os oitavos de final da prova rainha, após vencer o Mafra, da Liga 2, por 3-0, num jogo de domínio praticamente absoluto dos azuis e brancos, os detentores do troféu, diante de um adversário que reagiu a espaços.

Sérgio Conceição fez quatro trocas em relação ao jogo do passado fim de semana, com o Paços de Ferreira - vitória por 4-0 -, apostando em Cláudio Ramos, João Mário, Grujic e Danny Namaso para os lugares de Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Uribe e Taremi. Nas bancadas, esteve Pepe, em fase final da recuperação da lesão, que conversou e tirou várias fotografias com adeptos antes do apito inicial.