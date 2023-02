Dragão bate de frente no VAR e vê o topo mais longe

Miguel Pataco Hoje às 00:15 Facebook

Campeão nacional perde em casa com o Gil Vicente, fica a oito pontos do Benfica e pode perder segundo lugar. Vermelhos a João Mário e Uribe mudam história do jogo

Que golpe de teatro na Invicta. O F. C. Porto saiu derrotado na receção ao Gil Vicente e ficou a oito pontos do Benfica, podendo perder, esta segunda-feira, o segundo lugar do campeonato, caso o Braga bata o Vitória no dérbi minhoto. Os campeões nacionais entraram muito bem no jogo, Taremi reencontrou o caminho dos golos, mas a expulsão de João Mário, por indicação do videoárbitro, e uma grande penalidade, também ela assinalada pelo VAR, mudaram o curso dos acontecimentos e deixaram a equipa de Sérgio Conceição com uma montanha para escalar. O esforço dos nove atletas que ficaram em campo foi devidamente reconhecido pelos adeptos, que lhes prestaram uma enorme ovação após o apito final.

Catorze segundos de jogo e já o Dragão explodia de alegria com um remate certeiro de Taremi, mas o lance foi anulado por fora de jogo e adiou, por pouco tempo, o 1-0. Quatro minutos, contra-ataque perfeito nos pés de Otávio e Namaso, com o inglês a servir o ponta de lança iraniano para dar vantagem aos azuis e brancos que, pouco depois, viram Pepê falhar de forma escandalosa já na pequena área. Grande surpresa no onze, Namaso também poderia ter escrito outro guião, mas o pontapé do avançado embateu com estrondo na barra da baliza minhota.