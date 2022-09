Dragão cai de pé quando até o empate era pouco "Hermoso"

Miguel Pataco, em Madrid Ontem às 23:29 Facebook

Griezmann, para lá do tempo de compensação dado pelo árbitro, deu a vitória ao Atlético, que pouco fez para merecer... a igualdade

Um ponto saberia a pouco, nenhum é praticamente um crime lesa-futebol. O F. C. Porto entrou no Grupo B da Champions a provar as palavras proferidas, na véspera, pelo capitão Pepe: o dragão nunca fica satisfeito com um empate e fez questão de provar isso mesmo na capital espanhola, mas acabou traído por uma sequência de acontecimentos que redundou em três golos obtidos para lá do tempo regulamentar, o último dos quais, marcado por Antoine Griezmann, a selar o triunfo do Atlético de Madrid, bem depois de terem sido esgotados os nove minutos extra dados pelo árbitro.

O campeão português foi sempre mais perigoso no Metropolitano. Ponto final, parágrafo, mas as razões para o resultado negativo também se podem escrever em esloveno. Jan Oblak provou que é um dos melhores guarda-redes do Mundo com duas defesas simplesmente impossíveis, que evitaram a festa de Eustaquio e João Mário, já na segunda parte. Por essa altura, e depois de um primeiro tempo equilibrado, já os azuis e brancos estavam por cima do duelo e iam desperdiçando várias outras oportunidades, mas entre os minutos 73 e 81 tudo começou a mudar. Primeiro, foi a lesão de Otávio a deixar a equipa atarantada e preocupada e, depois, Mehdi Taremi tentou cavar uma grande penalidade, viu o segundo amarelo e foi expulso.