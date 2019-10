Dragão caiu na "banheira" e ficou em branco pela primeira vez

Hoje às 10:01, atualizado às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Números mostram a ineficácia do F. C. Porto na derrota (2-0) na Holanda com o Feyenoord. Última vez que os portistas não tinham marcado em jogos oficiais foi com o Liverpool na época passada.

Foi uma noite má do F. C. Porto. Os dragões somaram a primeira derrota na Liga Europa, perdendo, ontem, diante do Feyenoord, por 2-0, e, pela primeira vez, na presente época, ficaram em branco. Ao 12.º jogo oficial em 2019/20, os dragões não descobriram o caminho para o fundo das redes.

Os portistas revelaram pontaria a mais, acertando, por duas vezes, nos ferros da baliza holandesa. Otávio e Luis Díaz foram os autores desses disparos. As estatísticas oficiais da UEFA demonstram a ineficácia portista na noite de Roterdão. A equipa de Sérgio Conceição dispôs de 20 tentativas de golo, tendo feito quatro remates à baliza, nove para fora e sete foram bloqueados pelos adversários.

A última vez que o F. C. Porto tinha acabado uma partida (oficial) a zero foi na época passada, quando perdeu (2-0) a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, a 9 de abril de 2019.