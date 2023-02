Dragão cínico e letal volta a caçar leão sem garras

Luís Antunes Hoje às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Voltou a repetir-se a história recente, com o Sporting a deixar boa imagem e o F. C. Porto a ganhar, com mérito e eficácia. Uribe abriu o caminho e Pepê baixou o pano. Chermiti reduziu, de cabeça

Um F. C. Porto experiente, cínico e letal, venceu (2-1) o Sporting, em Alvalade, reduzindo para cinco os pontos de diferença em relação ao líder Benfica. Num clássico equilibrado e com alternância no controlo, os azuis e brancos foram mais fortes nos detalhes e eficazes no ataque. Foram felizes na génese do 0-1, mas deram sempre a sensação que, apesar da boa exibição leonina, poderiam puxar a si o destino que lhes tem sorrido no últimos clássicos.

Os leões voltaram a deixar uma imagem positiva, assente na qualidade do jogo, veloz e a toda a largura do campo. Porém, voltaram a revelar pouca qualidade e confiança no momento de ferir o adversário e mostraram fragilidade anímica após o golo de Uribe.