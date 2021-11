Dragão com mais fogo supera rivais em relação à época passada

Vasco Samouco Hoje às 13:21 Facebook

Cumprido o primeiro terço do campeonato, nenhum dos grandes piorou pontualmente. Sérgio Conceição com a segunda maior pontuação à frente do F. C. Porto.

Para encontrar um F. C. Porto melhor do que o atual nos últimos cinco anos é preciso recuar até 2017. Desde que Sérgio Conceição está à frente da equipa, só por uma vez os dragões acabaram as 11 primeiras jornadas com mais pontos do que os 29 atuais (31 em 2017/18), o que ajuda a explicar a evolução portista em relação à temporada passada, que também se reflete na classificação. O F. C. Porto acaba o primeiro terço da Liga no topo e com mais quatro pontos do que em 2020/21, enquanto o Sporting, que divide a liderança, tem precisamente a mesma pontuação. Já o Benfica tem mais um ponto comparativamente ao mesmo período.

Ou seja, ao fim das primeiras 11 jornadas, nenhum dos três grandes piorou pontualmente em relação à época passada, mas isso não significa que não haja consequências classificativas. Graças aos quatro pontos a mais, o F. C. Porto troca o terceiro lugar de 2020/21 pelo primeiro em 2021/22 e com isso remete o Benfica para o lugar mais baixo do pódio, apesar da melhoria. Regular como um relógio é o campeão, que tem os mesmos 29 pontos que amealhou nas primeiras 11 jornadas da época transata. Entre as equipas que aumentaram a pontuação, o grande destaque é, ainda assim, o Portimonense, que tem mais nove pontos.