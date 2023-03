Dragão com pouco fogo no regresso às vitórias

Nuno A. Amaral Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Triunfo em Trás-os-Montes não esconde o momento tremido dos portistas, que desta vez acabaram a jogar contra nove. Flavienses deram boa réplica.

Sem convencer, o F. C. Porto lá conseguiu o objetivo de voltar às vitórias em Chaves e mantém-se a oito pontos do Benfica, com o segundo lugar seguro, seja qual for o resultado de hoje do Braga. O jogo de Trás-os Montes parecia a caminho de ser tranquilo para os dragões, que fizeram uma primeira parte competente, com muita eficácia nos lances dos golos de Danny Namaso e Otávio, mas os flavienses responderam no segundo tempo e, mesmo com dois jogadores expulsos, lutaram pelo resultado quase até ao fim.

Com muitas baixas de parte a parte, por lesões e castigos, não deixou de ser surpreendente o onze de Sérgio Conceição, que poupou Pepê e Taremi, mesmo que, para os mais distraídos, o jogo da Champions com o Inter ainda não seja na próxima semana. Toni Martínez fez companhia a Danny Namaso no ataque portista e foi o inglês, que já tinha marcado em Chaves na Taça da Liga, a abrir o marcador, com um remate espontâneo, aos 15 minutos.