Dragão com pressa de reservar lugar nos quartos

Toni Martínez, logo no primeiro minuto, abriu caminho ao sucesso da equipa de Sérgio Conceição, que acabou a golear o Vizela, com três golos na segunda parte. Gil Vicente é o último rival no caminho da "final four"

Quarenta e cinco segundos na primeira parte e menos de três minutos na segunda. Foi este o tempo que Toni Martínez e Galeno precisaram para encontrar o caminho das redes do Vizela e colocar o campeão nacional na rota dos quartos de final da mais recente prova por clubes do futebol nacional. Depois de um primeiro tempo morno, as entradas de Otávio, Taremi e Evanilson para a etapa complementar espevitaram o F. C. Porto, que acabou a golear o Vizela e marcou duelo com o Gil Vicente, na quarta-feira, naquele que será o último obstáculo antes da "final four".

A realizar o segundo jogo sob o comando de Manuel Tulipa, a equipa minhota nem teve tempo para sonhar com uma surpresa. Logo no primeiro minuto, o guarda-redes Buntic demorou uma eternidade a soltar a bola, perdeu-a para Toni Martínez e o espanhol só teve de a empurrar para as redes desertas.