Dragão com saldo quase perfeito antes dos clássicos

Depois de entrar com o pé direito na temporada, com a conquista da Supertaça, e do triunfo na estreia no campeonato, frente ao Marítimo, o dragão visita, depois de amanhã, Vizela, mas na cabeça de muitos adeptos já estará a receção ao Sporting, na terceira jornada da Liga.

E há razão para otimismo já que, desde que Sérgio Conceição é treinador da equipa, os azuis e brancos só desperdiçaram pontos em dois jogos antes dos grandes clássicos do futebol português.

A caminhada começou em 2017/18, época do primeiro título nacional de Conceição, e marcou uma das exceções à regra quando, à 12.ª jornada, o F. C. Porto empatou a uma bola no terreno do Desportivo das Aves, antes de somar nova igualdade, deste vez a zero e em casa, contra o Benfica. O Portimonense foi derrotado duas vezes (5-2 no Dragão e 1-5 no Algarve) antes dos duelos com o Sporting, que se saldaram com um nulo em Alvalade e um triunfo (2-1) na Invicta.