Dragão continua a sonhar com "meias"

Azuis e brancos perdem por apenas um ponto, em casa, frente aos finlandeses do Karhu.

O F. C. Porto está em desvantagem nos quartos de final da FIBA Europe Cup, depois de ter perdido, ontem à noite, na receção aos finlandeses do Kahru Basket, por 81-80. Um resultado que mantém intacto o sonho azul e branco das meias-finais. Para tal, basta ganhar fora por dois, na segunda mão, já no próximo dia 15, às 16.30 horas.

No Dragão Caixa, o adversário entrou com um ritmo elevado e surpreendeu os portistas, chegando a ter oito pontos de vantagem, que foram esbatidos até ao final do primeiro quarto. Corrigidos os erros iniciais, os dragões reagiram e deram a volta, saindo para o intervalo a vencer.

O Kahru Basket começou melhor o terceiro período e, por breves momentos, passou novamente para a frente. Contudo, os azuis e brancos recuperaram e aumentaram para seis pontos a diferença. O adversário não desistiu e o último parcial foi ainda mais equilibrado, com as equipas a lutarem até aos instantes finais pelo triunfo, que sorriu aos finlandeses.