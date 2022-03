Dragão cumpre meta e fica livre do fair-play da UEFA

Organismo de controlo financeiro confirma que SAD satisfez as exigências do acordo estabelecido em 2017.

Quase cinco anos depois, a SAD azul e branca deixa de estar sob a alçada do fair-play financeiro da UEFA. O Comité de Controlo Financeiro de Clubes do organismo que gere o futebol europeu confirmou, ontem, que os dragões cumpriram todos os compromissos assumidos desde 2017 e deixam o programa que visa promover o equilíbrio na gestão financeira. Entretanto, a UEFA também anunciou que o F. C. Porto saldou todas as dívidas a terceiros que punham em causa a participação da equipa portista nas provas europeias de 2022/23.

O fair-play financeiro é um regulamento aplicado pela UEFA desde 2011, que promove uma série de regras para promover o equilíbrio das contas dos clubes. O objetivo é que os emblemas tenham, no mínimo, saldo nulo em cada exercício contabilístico, mas a UEFA permite que os mesmos gastem até mais cinco milhões de euros do que as receitas obtidas a cada período de avaliação, que se estende por três anos. No entanto, este excedente tem de ser coberto por uma contribuição ou pagamento por parte do dono do clube - no caso do F. C. Porto, essa exigência é feita à SAD.