Dragão de alma imensa vence Flensburg no último segundo

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter entrado a perder na jornada inaugural da Liga dos Campeões, o F. C. Porto reagiu da melhor e venceu, esta quinta-feira, o poderoso Flensburg-Handewitt (28-27), com um golo no último segundo.

Num jogo ao nível da melhor prova de clubes do mundo, o F. C. Porto entrou melhor e aproveitou as ausências na equipa alemã - Kevin Moller, Goran Johannessen, Franz Semper, Lasse Moller e Magnus Rod - para ganhar algum conforto no marcador. Só que mesmo tendo um parcial favorável de três golos em vários momentos da primeira parte, a equipa germânica começou a encaixar a pouco e pouco no esquema portista e saiu para o intervalo a perder apenas por um (13-12).

O regresso do descanso trouxe um início de segunda parte inverso ao que se viu na meia hora que já tinha sido jogada. O Flensburg-Handewitt virou o jogo e colocou os portistas a correr atrás do resultado. Nada que amedrontasse os dragões que deram o "peito" às "balas alemãs" e levaram o embate para a apoteose da emoção.

No último lance do duelo, Pedro Cruz conquistou um livre de 7 metros e António Areia, com a maior frieza do universo, fez o golo e deu a primeira vitória europeia da época aos portistas.



A nível individual, Daymaro Salina (6) foi o melhor marcador dos azuis e brancos, enquanto Hampus Wanne (8) se destacou como o melhor marcados dos alemães e também do jogo.