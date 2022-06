Dragão de berço torna-se "gunner" por 35 milhões de euros

O negócio está fechado e será anunciado oficialmente, esta sexta-feira, depois de Fábio Vieira cumprir os testes médicos e assinar um contrato por cinco temporadas com o Arsenal. Os dragões despedem-se de uma das joias da formação, a troco de 35 milhões de euros, que podem chegar a 40M€ caso o futebolista atinja determinados objetivos nesta nova aventura na Premier League.

Foi toda uma vida de dragão ao peito. Fábio Vieira chegou ao clube com apenas oito anos, para jogar no futebol de sete, e 14 anos e muitos títulos depois, deixa a única casa desportiva que conheceu - "o clube que amo", como referiu ao JN no momento da renovação de contrato, em novembro do ano passado -, para jogar numa das melhores ligas do Mundo.

O Dragão de Ouro para Atleta Jovem do Ano de 2020 viajou ontem para Inglaterra e vai passar a ser "gunner", depois de uma época em que, mesmo não sendo titular indiscutível na equipa de Sérgio Conceição, foi o rei das assistências do campeonato, com 14, a par de Pedrinho, do Gil Vicente.