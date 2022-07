Dragão de bons hábitos sela conquista e leva Conceição até ao topo

Miguel Pataco Ontem às 23:26 Facebook

F. C. Porto volta a festejar, levanta a 23.ª Supertaça do seu historial e Sérgio iguala Artur Jorge como o técnico com mais títulos no clube

No futebol é habitual dizer-se que o que interessa é como acaba e não como começa, mas no caso azul e branco isso parece não fazer diferença absolutamente nenhuma. Depois de ter fechado 2021/22 com a vitória na Taça de Portugal, frente ao Tondela, o campeão nacional abriu a nova temporada com mais uma conquista frente à equipa beirã, confirmou o estatuto de grande dominador da Supertaça Cândido Oliveira - já lá vão 23 troféus - e, pelo caminho, vincou ainda mais o lugar de Sérgio Conceição na história do clube. No arranque da sexta temporada seguida à frente da equipa, o técnico igualou Artur Jorge como o treinador com mais troféus conquistados: oito.

Conceição não gosta, como se sabe, de destacar os recordes individuais que alcança na carreira e nem sequer de grandes festejos na hora do sucesso, mas terá, seguramente, ficado satisfeito com o que viu em Aveiro. Apesar de defrontar um emblema que desceu de divisão e que não pode inscrever reforços, o técnico tinha alertado para o perigo que uma final pode representar e os dragões não facilitaram, imprimindo uma intensidade que acabou por justificar um triunfo tão claro como natural.