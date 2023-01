Dragão de combate acaba com o sonho dos viriatos

Equipa de Sérgio Conceição teve de trabalhar, e muito, para acabar com o percurso invencível de um Académico com qualidade para voltar à Liga.

O campeão nacional continua na corrida pelo único troféu que falta no museu do clube e, agora, está a um clássico com no Sporting - já depois de amanhã - de o conseguir. Os azuis e brancos tiveram de vestir o fato macaco e trabalhar muito para acabar com a incrível série de 20 jogos sem perder do Académico de Viseu e, assim, garantir a presença na final da Taça da Liga 2022/23.

Tudo a perder e nada a ganhar. As palavras de Sérgio Conceição, na antevisão da meia-final, não caíram em saco roto e apesar de o técnico ter apresentado uma frente de ataque totalmente nova, com Pepê, Veron e Namaso nos lugares de Galeno, Taremi e Toni Martínez, os dragões entraram com tudo. O domínio nos primeiros 20 minutos foi quase asfixiante, mas só rendeu um golo (Eustaquio, aos sete minutos) e várias oportunidades perdidas, com destaque para um cabeceamento ao poste de Pepe.