Dragão de olho em Matheus Reis, águia empresta David Tavares e João Virgínia renova com Everton

O F. C. Porto terá mostrado interesse na contratação do lateral-esquerdo Matheus Reis, do Rio Ave, segundo avança o presidente dos vila-condenses, num dia de mercado sem grande movimento. O Benfica vai ceder David Tavares ao Moreirense e o guarda-redes português João Virgínia vai ficar no Everton até 2024.

F. C. Porto: O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, confirmou o interesse do F. C. Porto na contratação do defesa esquerdo brasileiro Matheus Reis, uma informação que torna cada mais certa a saída do internacional brasileiro Alex Telles do dragão. "É um jogador com muita qualidade, e que está preparado para jogar num grande. O F. C. Porto chegou a fazer, indiretamente, alguns contactos. Mas queremos manter, ao máximo, a qualidade do nosso plantel e só quando aparecer uma proposta que justifique pensaremos em saídas", disse o dirigente vila-condense. Matheus Reis, defesa esquerdo brasileiro de 25 anos, cumpre a terceira época no Rio Ave, tendo nas duas anteriores participado em 64 jogos e apontado um golo.

Benfica: O médio David Tavares está a caminho do Moreirense, emblema onde irá jogar por empréstimo até final da temporada. A oficialização do acordo está iminente. O jovem do Benfica, de 21 anos, não integrava os planos de Jorge Jesus e será assim cedido ao clube de Moreira de Cónegos. David Tavares chegou às águias em 2016 (juniores). Bruno Lage promoveu-o ao plantel principal em 2019/20, mas o atleta jogou poucos minutos (36) em dois encontros: Leipzig e Vitória de Setúbal.

Marítimo: O médio defensivo Jean Irmer foi oficializado pelos insulares, tornando-se na oitava contratação do clube madeirense para a temporada 2020/21. "Sinto-me muito feliz e motivado. Como falei ao presidente (Carlos Pereira), não é uma aposta que eu estou a fazer, mas sim uma certeza. Vir para um clube como este e poder demonstrar o meu trabalho é uma grande oportunidade", enalteceu o atleta brasileiro de 25 anos. O futebolista que embarca, com as cores do Marítimo, na primeira experiência na Europa, chega do Vitoria da Bahia, da série B brasileira, onde esteve cedido a título de empréstimo pelo Corinthians de São Paulo, tendo disputado, este ano, 18 partidas oficiais e apontado um golo.

Everton: O guarda-redes português João Virgínia, de 20 anos, prolongou o vínculo com o conjunto de Liverpool até junho de 2024. "É um futuro brilhante para mim aqui no clube e estou muito positivo em relação a isso, e feliz por assinar um novo contrato", considerou João Vírginia em declarações à televisão do Everton. O guarda-redes teve esta época a titularidade no primeiro jogo dos "toffees" na Taça da Liga e é previsível que o treinador Carlo Ancelotti volte na quarta-feira a colocar em campo o português, na visita ao Fleetwood. João Virgínia, internacional sub-21 por Portugal, chegou ao Everton em 2018/19, proveniente dos sub-23 do Arsenal, clube para o qual se tinha transferido ainda júnior, depois de fazer a formação no Benfica.

Inter Milão: O chileno Arturo Vidal, colocado na lista dos dispensáveis do FC Barcelona, vai representar os italianos, num contrato de dois anos com um terceiro de opção. O jogador, de 33 anos, regressa à Série A depois da passagem pela Juventus, de 2011 a 2015, coroada com quatro títulos de campeão italiano, três dos quais com o treinador italiano Antonio Conte, que reencontra no Inter Milão. Arturo Vidal chegou ao FC Barcelona no verão de 2018 e na primeira das duas épocas em Camp Nou somou o oitavo título consecutivo de campeão em três países diferentes, após Juventus (Itália) e Bayern Munique (Alemanha). Vidal participou em 96 jogos pelos catalães ao longo das duas temporadas, marcando 11 golos nesse período, e o acordo firmado entre o FC Barcelona e o Inter Milão prevê o pagamento de até um milhão de euros em variáveis por objetivos.

Leipzig: O internacional norueguês Alexander Sorloth, que na última temporada esteve emprestado pelo Crystal Palace ao Trabzonspor, assinou contrato por cinco temporadas com o emblema alemão. Apesar de o Leipzig, semifinalista da última edição da Liga dos Campeões, não ter revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa alemã adianta que o clube vai pagar 20 milhões de euros ao Crystal Palace, aos quais acrescem dois milhões caso se qualifique para a Champions da próxima temporada.