Dragão de olho num mês de muitas definições

JN Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A paragem para os compromissos das seleções dá algum descanso ao plantel portista, depois de um período complicado com a derrota frente ao Club Brugge e o empate no Estoril, mas o calendário volta a apertar e a equipa de Sérgio Conceição vai enfrentar um mês exigente entre o final de setembro e o início de novembro, com nove jogos em 32 dias.

Após os duelos da Liga das Nações, o campeonato regressa com um escaldante F. C. Porto-Braga, agendado para o próximo dia 30, seguindo-se o duplo compromisso com o Bayer Leverkusen da Champions, entremeado com a visita a Portimão (8 de outubro).

O fim de semana seguinte é reservado à terceira eliminatória da Taça de Portugal, com adversário a sortear, e segue-se o clássico com o Benfica, no Dragão, no dia 21. Atualmente a cinco pontos das águias, o F. C. Porto já não tem muita margem de manobra no campeonato e o mesmo se pode aplicar à Champions, com os dragões a visitarem Brugge apenas cinco dias depois do jogo grande da Liga portuguesa.