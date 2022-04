Dragão de ouro com prata da casa como não se via há 19 anos

É uma das principais imagens de marca do dragão de 2021/22. Sérgio Conceição tem aproveitado, e muito, a mais recente fornada do Olival, ao ponto de ter quatro jogadores da formação azul e branca entre os 11 mais utilizados esta temporada.

A estatística quebra o que tem sido regra no passado recente do clube e só encontra paralelo em 2002/03, quando José Mourinho conquistou campeonato, Taça de Portugal e Taça UEFA com um quarteto de atletas da "casa" entre o onze base.

Na incrível campanha que terminou com os três primeiros títulos da carreira do agora "Special One", Jorge Costa foi o quarto futebolista mais utilizado, num total de 3620 minutos (41 jogos), logo seguido por Vítor Baía, com 3563 (39). Hélder Postiga marcou 19 golos nos 46 jogos em que participou (2929 minutos), entrando para o oitavo lugar do "ranking" do onze do ano, completado por Ricardo Carvalho, que fez 32 partidas (2554m).