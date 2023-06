Dragão de sentido único asfixiou os guerreiros

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Sérgio Conceição foi superior do princípio ao fim e Galeno acabou por ser um dos protagonistas, ao fazer duas assistências. Azuis e brancos fecham a época com três troféus

Feridos no orgulho, após a perda do campeonato, o F. C. Porto mostrou na final da Taça de Portugal os predicados que o levaram a estar na luta pelo título da Liga até à última jornada e asfixiou o Braga, que nunca mostrou capacidade para equilibrar o jogo. A equipa de Sérgio Conceição dominou a partida, não deixou respirar o adversário e leva o troféu para o Dragão como todo o mérito, depois de um encontro que foi quase sempre de sentido único. Os azuis e brancos fecham a época com três troféus nacionais e só não fizeram o pleno porque falharam o título de campeão.

O F. C. Porto entrou a todo o gás na partida. Nos primeiros cinco minutos de jogo, Eustaquio e Evanilson obrigaram Matheus a aparecer em jogo, com duas defesas essenciais para manter o nulo. A equipa azul e branca manteve o controlo ao longo da primeira parte, e, a partir do lado direito do ataque, Pepê, Otávio e Evanilson, em perfeito entendimento, foram responsáveis por um início de tarde agitado para a defensiva bracarense.