Dragão derrota Póvoa e ascende ao segundo lugar

O F. C. Porto derrotou o Póvoa (82-55), em jogo da 16.ª jornada do campeonato, e ascendeu ao segundo lugar da classificação.

Com este triunfo os dragões somam a quinta vitória consecutiva, antes da defesa da Taça Hugo dos Santos, contra o Sporting, adiado para o próximo fim-de-semana devido ao duelo europeu entre águias e leões. A 'final-four' realiza-se entre 22 e 23 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Sines, e contam também com a presença de Benfica e Oliveirense.

Os dragões foram quase sempre superiores durante a partida, à exceção do segundo período, no qual os poveiros estiveram mais fortes (14-19).

Do lado dos dragões o destaque vai para Francisco Amarante, com 19 pontos, sete ressaltos e sete assistências, mas o prémio de "Homem do Jogo" deveria ser atribuído a Nakye Sanders que foi responsável por quase metade dos pontos da equipa, tendo somado 21, além de dois ressaltos e duas assistências.

Assim o F. C. Porto fica em segundo lugar, com 27 pontos, em 15 jogos, enquanto o Póvoa segue em sétimo lugar, com 21, em 16 jogos realizados.