Dragão derruba o leão e sobe ao segundo lugar

O F. C. Porto agravou a crise do Sporting na segunda fase do campeonato ao vencer por 76-66. Já o Benfica teve de suar para triunfar contra a Oliveirense (76-75), mas conseguiu manter-se na liderança do campeonato.

Ainda sem Travante Williams, o Sporting continua a demonstrar fragilidades na segunda fase do campeonato e, esta quarta-feira, voltou a perder, desta vez frente ao F. C. Porto, que igualou os leões na tabela.

Apesar da derrota, Mike Fofana, com 21 pontos, foi o melhor marcador do encontro, enquanto Charlon Kloof liderou os portistas, com 15.

No outro grande embate do dia, o Benfica teve de elevar os níveis de concentração ao máximo para conseguir superar a Oliveirsense (76-75), num embate decidido por apenas um ponto. Com este resultado as águias permanecem no poleiro do campeonato e de forma isolada.