Dragão descobre a cura para os males europeus com dois pensos rápidos

Miguel Pataco Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Zaidu e Galeno saltaram do banco e deram a velocidade que faltava para o primeiro triunfo na Champions

O azul volta a brilhar no grande palco da UEFA. Depois de duas derrotas consecutivas, em Madrid com o Atlético e frente ao Brugge, em casa, o F. C. Porto somou o primeiro triunfo na Champions e reentra, claramente, na corrida pelo apuramento para os oitavos de final. Depois de uma primeira parte de sofrimento, Sérgio Conceição teve estrelinha nas substituições, com Zaidu e Galeno, lançados em simultâneo em campo, a marcarem os golos que abateram o Bayer Leverkusen.