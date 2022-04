Dragão diz adeus no dia que tudo correu pelo pior

F. C. Porto perde com Montpellier (35-27) e despede-se da Liga dos Campeões. Portistas longe do melhor.

Há dias em que tudo parece estar contra nós e no desporto acaba por não ser muito diferente. E é natural. As equipas têm momentos e nem sempre conseguem concretizar aquilo que levam como plano para determinados jogos. Aconteceu, esta quarta-feira, com o F. C. Porto frente ao Montpellier (35-27), com os azuis e brancos a despedirem-se da Liga dos Campeões depois de um embate em que conseguiram manter a balança equilibrada apenas nos minutos iniciais.

Era um jogo de tudo ou nada. E como é apanágio neste tipo de confrontos, os erros pagam-se caros e com juros acrescidos. Se defensivamente os dragões conseguiram manter o nível alto, ofensivamente não corresponderam na mesma proporção. As falhas de finalização na zona de seis metros foram-se sucedendo - sobretudo por um irreconhecível Victor Iturriza - e os franceses aproveitaram o acerto e apoio do público para embalarem para uma vantagem de oito golos ao intervalo.

No regresso do descanso, os azuis e brancos ainda tiveram capacidade para reagir (com um parcial favorável de 3-0), mas a eficácia francesa serviu de antídoto. Depois do empate no Dragão, os azuis acabaram pela terceira vez à porta dos "quartos".