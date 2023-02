Dragão doma leão e termina a temporada com o pleno

Portistas venceram todos os clássicos de 2022/23. Em 11 jogos frente ao F. C. Porto e a Sérgio Conceição, Ruben Amorim só ganhou um

Três jogos, três vitórias e um troféu conquistado no frente a frente. A época 2022/23 vai acabar com uma superioridade clara do F. C. Porto sobre o Sporting, que não ganha um clássico destes há mais de dois anos, desde janeiro de 2021. Desde aí, houve três empates e cinco vitórias consecutivas dos dragões, três delas nesta temporada, que, desta forma, vai terminar com um pleno portista, uma vez que não haverá mais nenhum duelo entre F. C. Porto e Sporting. De acordo com o "Playmaker", esta é apenas a terceira vez que os azuis e brancos somam três triunfos sobre o rival verde e branco na mesma época: as outras duas aconteceram em 1983/84 e em 1993/94.

Esta temporada, a superioridade da equipa de Sérgio Conceição sobre a de Ruben Amorim também se traduz numa diferença de golos significativa. Nos três clássicos, o F. C. Porto marcou sete vezes e só sofreu um golo, curiosamente o de ontem que, por surgir tão tarde, quase não atrapalhou as intenções portistas e não belisca a superioridade total demonstrada pelos dragões. Para além de terem roubado seis pontos ao Sporting no campeonato, e com isso contribuído para o atraso leonino para o topo, os portistas ainda conquistaram a Taça da Liga às custas do Sporting. Em 11 jogos frente ao F. C. Porto e a Sérgio Conceição, Ruben Amorim só ganhou um.