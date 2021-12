Dragão é cabo das tormentas para Jesus

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:28 Facebook

Em 15 jogos para o campeonato no Estádio do Dragão, Jorge Jesus apenas venceu em duas ocasiões (2014 e 2016). No frente a frente com Sérgio Conceição nunca foi feliz.

F. C. Porto e Benfica defrontam-se na próxima quinta-feira, em jogo da 16.ª jornada da Liga, e a história revela tudo menos um cenário favorável a Jorge Jesus.

Em 15 jogos no Estádio do Dragão, a contar para a Liga, o técnico encarnado apenas ganhou dois, tendo somado nove derrotas e quatro empates. Dos nove desaires, quatro foram como timoneiro das águias, sendo que o resultado mais recente em jogos para o campeonato foi um empate (1-1), na temporada passada, onde Grimaldo e Marega apontaram os únicos golos do jogo. Sem ser ao serviço de Benfica ou Sporting (os únicos clubes onde conseguiu vencer no Dragão), JJ foi sempre infeliz: Vitória de Guimarães (1 derrota), Leiria (1 D), Belenenses (1 D e 1 E) e Braga (1E).



No que diz respeito à diferença de golos, JJ também terá de conseguir uma série de bons resultados para anular a desvantagem acumulada. Ao todo, as suas equipas já sofreram um total de 29, tendo marcado apenas 16 (diferença negativa de 13 golos). O treinador natural da Amadora, que vai defrontar os dragões pela 16.ª vez, visita um estádio onde costuma ser infeliz de pressão acrescida, uma vez que o Benfica está a quatro pontos de distância do rival e a margem de erro é mínima.

Derrotas difíceis de esquecer

Há derrotas e derrotas e, no Estádio do Dragão, Jorge Jesus já passou por algumas que o marcaram para o resto da carreira. Uma das mais humilhantes foi a 11 de maio de 2013, na penúltima jornada do campeonato, quando ao minuto 90+2, Kelvin bateu Artur Moraes e carimbou o triunfo portista (2-1). JJ ajoelhou-se e viu fugir o segundo título de campeão (na altura precisava apenas de um empate).

O outro desaire que geralmente é bastante recordado tanto por adeptos portistas como benfiquistas é o de 7 de novembro de 2010, na altura com André Villas-Boas ao leme dos dragões, num jogo em que o Benfica saiu derrotado por 5-0. JJ apostou em David Luiz como defesa esquerdo e a opção revelou-se um verdadeiro fracasso.

Nunca venceu Sérgio Conceição no Dragão

Se o saldo contra o F. C. Porto é negativo, no frente a frente com Sérgio Conceição nada muda. Os dois técnicos apenas se defrontaram, para o campeonato, em duas ocasiões, com os portistas a registarem uma vitória (2017/18) e um empate (2020/21). Desta forma, JJ nunca conseguiu vencer o atual treinador dos azuis e brancos para a Liga, com a particularidade de ambos os embates se terem revelado bastante equilibrados e com golos (2-1 e 1-1).