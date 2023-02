Dragão em alta com a melhor série da Europa

Nuno A. Amaral Hoje às 09:14 Facebook

Equipa de Conceição soma nove vitórias seguidas e supera as sequências de Barcelona, Borussia Dortmund e Union Berlim.

O F. C. Porto tem conseguido resistir às agruras do calendário e à praga de lesões que se abateu sobre o plantel, mantendo-se no trilho das vitórias em todas as provas. Desde o empate com o Casa Pia, no início de janeiro, a equipa de Sérgio Conceição engatou uma série de nove triunfos seguidos, que, neste momento, é a mais prolongada das principais ligas europeias, superando as oito vitórias consecutivas do Barcelona e as seis de Borussia Dortmund e Union Berlim.

Nas últimas nove partidas, os portistas venceram cinco vezes no campeonato (Famalicão, V. Guimarães, Marítimo, Vizela e Sporting), duas na Taça de Portugal (Arouca e Académico de Viseu) e mais duas na final four da Taça da Liga (Viseu e Sporting), o que, neste caso, lhes valeu a inédita conquista do troféu. Durante este período, os dragões marcaram 22 golos e sofreram apenas dois, um dos quais mesmo nos instantes finais do clássico de anteontem em Alvalade.