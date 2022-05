Dragão em brasa coloca-se a uma vitória da final

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 23:07 Facebook

F. C. Porto voltou, esta terça-feira, a vencer Sporting (74-71), no segundo jogo do play-off de apuramento de campeão, e pode decidir passagem à final na próxima quinta-feira, no embate que se vai disputar no Pavilhão João Rocha.

O ambiente no jogo 2 do play-off de apuramento de campeão chegou mesmo a ferver - vários jogadores acabaram excluídos -, mas no calor de um Dragão Arena completamente em ebulição foi o F. C. Porto que se deu melhor, com os portistas a somarem a segunda vitória frente ao Sporting (74-71) e a colocarem-se a um triunfo da final.

Depois de uma melhor entrada dos leões (14-18), os azuis e brancos fizeram da força do coletivo a arma certa e mesmo com Travante Williams inspirado (melhor marcador com 28 pontos) conseguiram dar a cambalhota ao resultado. O clássico volta a jogar-se quinta-feira (19.30 horas) num duelo que pode ser decisivo.