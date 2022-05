Dragão em busca da Luz do título em clássico explosivo

Miguel Pataco Hoje às 09:46 Facebook

Aí está novo "match point" azul e branco. O F. C. Porto pode sagrar-se hoje campeão nacional 2021/22 e até conta com dois resultados possíveis para lançar a festa em pleno Estádio da Luz (18 horas, BTV).

A equipa de Sérgio Conceição está a um empate ou uma vitória de recuperar as insígnias e, mesmo que seja derrotada pelo Benfica, ainda pode acabar a noite a celebrar, caso o Sporting não vença, a partir das 20.30 horas, no terreno do Portimonense. Ainda que as águias já não lutem por qualquer objetivo desportivo - têm o terceiro lugar garantido -, o clássico é de alto risco, com a Polícia de Segurança Pública a montar um dispositivo de segurança que abrange as duas maiores cidades do país.

Quase dois anos depois de uma celebração travada pelas medidas de combate à covid-29, a 15 de junho de 2020, os adeptos portistas podem soltar hoje a voz e invadir as ruas, e a Polícia de Segurança Pública (PSP) já fez saber que vai reforçar os meios em zonas sensíveis de Lisboa. Além do acompanhamento dos 3250 adeptos que têm bilhete para assistir ao jogo, a PSP já fez saber que estará em força na Avenida da República, local onde se situa a casa do F. C. Porto da capital e, também, na Praça do Marquês, local onde, habitualmente, fazem a festa os adeptos do Benfica e do Sporting.