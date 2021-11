Dragão em modo Champions é sinal de Díaz de felicidade

Miguel Pataco com Arthur Melo Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Sérgio Conceição consegue a desforra em São Miguel e mantém liderança do campeonato. Sérgio Oliveira abriu caminho ao sucesso, confirmado com um bis do colombiano

De regresso ao palco onde sofreu a única derrota, a nível interno, esta temporada, o F. C. Porto escreveu uma história bem diferente da que ditou o adeus à "final four" da Taça da Liga, despachou o Santa Clara com uma vitória sem espinhas e garantiu o trono do campeonato nesta paragem para as seleções.

Depois do empate em Milão, a meio da semana, o treinador portista, Sérgio Conceição, apostou no mesmo onze que começou a partida da Liga dos Campeões e a diferença para o duelo anterior dos Açores foi enorme. É verdade que até foi o Santa Clara a primeira equipa a criar perigo - Ricardinho não aproveitou o erro de Mbemba -, mas a pressão dos dragões valeu o domínio do jogo e, aos poucos é verdade, a criação de lances de perigo. Grujic cabeceou à figura de Ricardo Fernandes, Otávio rematou de primeira por cima, após uma jogada incrível de Luis Díaz, e, a três minutos do intervalo, o F. C. Porto marcou mesmo graças a um remate de fora da área de Sérgio Oliveira.

Assistências de luxo

A segunda parte começou com novo momento de festa azul e branca, desta vez com nota artística elevada. O cruzamento de Otávio foi uma delícia e a conclusão, de cabeça, de Luis Díaz não lhe ficou atrás.

O F. C. Porto não levantou o pé, bem longe disso, e foi ameaçando o terceiro, que surgiria já dentro do último quarto de hora, quando o Santa Clara estava com dez, após a expulsão de Allano. Desta vez foi Taremi a fazer uma assistência de grande qualidade que isolou Díaz e o colombiano ultrapassou o guarda-redes Ricardo Fernandes antes de atirar à baliza. Vitória garantida, liderança segura e Luis Díaz a isolar-se na lista dos artilheiros, com nove golos no campeonato e 11 na época, tantos quantos marcou nos 47 jogos da temporada passada e perto do registo de 2019/20: 14 tentos em 50 partidas.

Mais: Depois de dois golos em dois jogos com o Milan, Luis Díaz manteve a pontaria nos Açores. Tantas vezes criticado, Zaidu fez um bom jogo no flanco esquerdo portista

Menos: Tirando os primeiros minutos de jogo, o Santa Clara nunca conseguiu levar perigo à baliza de Diogo Costa. Assim, vai ser difícil fugir ao último lugar do campeonato.

Árbitro: Jogo tranquilo, em termos técnicos, de Rui Costa nos Açores. Allano expulso com dois amarelos: um por protestos e o outro por pisar um adversário.

PUB

Veja o resumo do jogo: